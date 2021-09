Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Beim Anfahren nicht aufgepasst

Mit Verletzungen kamen am Sonntag nach einem Unfall zwei Frauen ins Krankenhaus.

Ulm (ots)

Gegen 22.30 Uhr stand der BMW am rechten Fahrbahn in der Einsteinstraße. Der 21-Jährige fuhr fuhr los und wollte wenden. Dabei achtete er nicht auf den Verkehr. Von hinten kam eine 21-Jährige mit ihrem Seat. Der Seat und BMW stießen zusammen. An dem Seat lösten die Airbags aus. Dadurch erlitt die Fahrerin des Seat und ihre 28-Jährige Beifahrerin leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Den Schaden an den nicht mehr fahrbereiten Autos schätzt die Polizei auf etwa 11.000 Euro.

