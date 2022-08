Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Weyher - Betrug mittels WhatsApp

Weyher (ots)

Wiederholt wurde einer Frau von ihrer vermeintlichen Tochter via WhatsApp vorgegaukelt, dass sie wegen einem medizinischen Notfall dringend 2.000 Euro benötigt. Sie konnte wegen ihrer guten Gesprächsführung das Vertrauen der Frau gewinnen, die ihr letztendlich den geforderten Betrag auf das angegebene Konto überwies. Unmittelbar danach bemerkte sie, dass sie Opfer eines Betrugs wurde. Sie erstattete Strafanzeige. Die Polizei appelliert: Schützen Sie ihren WhatsApp-Account vor Betrug. Entlarven Sie Betrüger, indem Sie um eine Sprachnachricht bitten oder rufen Sie vor einer Überweisung die Person an, um deren Identität zu überprüfen. Nur so können Sie sicher sein, dass keine fremde Person Ihren Account missbräuchlich verwendet.

