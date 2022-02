Polizei Braunschweig

POL-BS: Zwei aggressive Bettler im Supermarkt - Haftbefehl

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Wendenring

23.02.2022, 19:00 Uhr

In einem Supermarkt am Wendenring in Braunschweig haben zwei Personen Kunden aggressiv um Geld angebettelt. Die Polizei erschien vor Ort, um die Situation zu beruhigen. Hierbei stellte sich heraus, dass gegen den einen Bettler ein Haftbefehl vorlag. Der Mann wurde vor Ort festgenommen und in die Justizvollzugsanstalt gebracht. Der Andere erhielt einen Platzverweis.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell