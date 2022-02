Polizei Braunschweig

POL-BS: 21-Jähriger randaliert und leistet Widerstand gegen Polizeibeamte

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Melverode/Weststadt

21.02.2022, 21.45 Uhr

Polizei überwältigt den jungen Mann und verhindert damit Angriffe auf sich und andere Personen. Die Ermittlungen wegen Widerstand sowie Sachbeschädigung werden eingeleitet.

Am Montagabend wurde die Polizei zunächst wegen randalierender Personen in die Militschstraße gerufen. Ein junger Mann sollten hier auf geparkte Fahrzeuge einschlagen bzw. -treten. Nach bisherigen Erkenntnissen ist an den Fahrzeugen kein Schaden entstanden. Beim Eintreffen der Polizei hatte eine Person den Tatort bereits verlassen.

Kurz darauf wurde in der Emsstraße eine aggressive Person gemeldet. Es handelte sich um den gleichen Mann, der zuvor in der Militschstraße auf die Fahrzeuge eingewirkt hatte. Die Polizei entdeckte eine beschädigte Glastür, die im unteren Bereich ein Loch aufwies. Der Boden war blutverschmiert.

Im Treppenhaus trafen die Beamten den 22-Jährigen, der eine Verletzung am Fuß hatte und den Polizisten aggressiv gegenübertrat. Nachdem der junge Mann sie fortwährend beleidigte, sich selbst weiter in Rage brachte und den Polizisten schließlich Gewalt androhte, überwältigten sie den Mann. Hierbei setzten sie Pfefferspray ein und brachten den Mann trotz heftiger körperlicher Gegenwehr zum bereits angeforderten Rettungswagen.

Im Krankenhaus konnte die Verletzung des Fußes behandelt werden. Da der Mann eigenen Angaben zu Folge im Laufe des Tages Alkohol und andere berauschende Mittel zu sich genommen hatte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Der Mann muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Widerstand gegen Vollzugsbeamten, versuchter Körperverletzung, Beleidigung sowie Sachbeschädigung verantworten.

