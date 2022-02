Polizei Braunschweig

POL-BS: Autobahnpolizei nimmt Autodieb fest

Braunschweig (ots)

BAB 2/Wolfenbüttel/Königslutter

22.02.2022, 04 Uhr

Ein in Wolfenbüttel gestohlenes Fahrzeug wurde von der Polizei auf der BAB 2 kontrolliert. Den Fahrer des Wagens nahmen die Beamten vorläufig fest.

Am Dienstagmorgen fiel einer Streifenbesatzung der Autobahnpolizei ein hochwertiges Fahrzeug auf, das auf der BAB 2 in Richtung Berlin unterwegs war. Die Beamten gaben dem Fahrer des BMW das Haltezeichen und hielten zur Kontrolle des Wagens auf dem Parkplatz Uhry, der sich im Bereich Königslutter befindet.

Der 49-jährige Fahrzeugführer war nicht Halter des BMW und gab vor, das Fahrzeug gehöre einem Bekannten.

Die polizeilichen Ermittlungen sowie die Befragung des Fahrzeughalters ergaben jedoch, dass der 5er BMW in dieser Nacht in Wolfenbüttel entwendet wurde. Der 35-jährige Halter hatte ihn am Montagabend an seiner Wohnanschrift abgestellt und konnte am nächsten Morgen nur noch erschrocken das Fehlen seines Wagens feststellen.

Der 49-jährige Fahrer wurde durch die Polizei festgenommen und das Fahrzeug sichergestellt.

