Polizei Braunschweig

POL-BS: Personengruppe schlägt im Magniviertel auf 18-Jährigen ein

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Ölschlägern,

29.01.2022, 03.20 Uhr

Ein 18-Jähriger wurde von einer Personengruppe angegriffen und geschlagen

Am frühen Morgen des 29.01.2022 wollte ein 18-jähriger Göttinger einen Streit in einer Kneipe im Magniviertel schlichten. Hierbei wurde er von einem der Streitenden ins Gesicht geschlagen. Um eine weitere Eskalation zu vermeiden verließ der Göttinger die Kneipe. Vor der Tür traf er erneut auf die Personengruppe. Er wurde von vier bis sechs Personen gegen Kopf und Oberkörper geschlagen. Am Boden liegend wurde der Göttinger dann auch noch mehrfach getreten. Die Polizei wurde gerufen und nahm die Ermittlungen auf. Bei einer späteren Zeugenvernehmung wurde bekannt, dass eine größere Personengruppe die Situation beobachtet hatte. Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen aus dieser Gruppe. Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Mitte unter der Telefonnummer 0531/476-3115.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell