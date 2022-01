Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Schwerverletzter Kradfahrer bei Verkehrsunfall in Ückendorf

Gelsenkirchen (ots)

Ein 76-jähriger Kradfahrer hat sich bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch, 12. Januar 2022, in Rotthausen schwere Verletzungen zugezogen. Der Gelsenkirchener war um 10.25 Uhr mit seinem Motorrad auf der Mechtenbergstraße unterwegs, als ein 31-jähriger Autofahrer vom rechten Gehweg der Straße in den fließenden Verkehr einfuhr. Der 76-Jährige bremste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Er stürzte und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

