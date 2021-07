Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Erneut Katalysator entwendet

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg, Bundesstraße 446 (Pendlerparkplatz) Freitag, 09.07.2021 bis Montag, 12.07.2021, 08:00 Uhr

NÖRTEN-HARDENBERG(da) - Zu einem erneuten Katalysator-Diebstahl kam es am vergangenen Wochenende auf dem Pendlerparkplatz an der BAB7 im Bereich Nörten-Hardenberg. Die Unbekannten bockten den über das Wochenende abgestellten PKW BMW auf und trennten den Katalysator aus der Auspuffanlage. Zeugen, die etwas Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich unter Telefon 05551-70050 mit der Polizei Northeim in Verbindung zu setzen.

