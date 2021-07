Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Wechselseitige Körperverletzung - Ein Schwerverletzter

Northeim (ots)

Northeim, Breite Straße

Dienstag, 13.07.2021, 03:15 Uhr

NORTHEIM(da) - Aus bislang unbekannten Gründen gerieten in der Nacht zu Heute ein 29-jähriger Northeimer mit einem 31-Jährigen, ebenfalls aus Northeim, in einen Streit. Die beiden stark alkoholisierten Männer hatten zunächst noch zusammen gefeiert, sich dann aber eine Schlägerei geliefert. Beim Eintreffen der Polizei waren beide Männer verletzt, der 31-Jährige musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der andere Mann wurde zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell