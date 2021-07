Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Räuberische Erpressung

Northeim (ots)

Northeim, Mittelweg

Sonntag, 11.07.2021, gegen 03:45 Uhr

NORTHEIM(da) - Drei 31, 35 und 41 Jahre alte Männer haben am frühen Sonntagmorgen gemeinsam auf einen 34-jährigen eingeschlagen und ihn schwer verletzt. Alle Beteiligten haben zuvor gemeinsam für ein Unternehmen in Göttingen gearbeitet und waren vorübergehend in einem Haus am Mittelweg untergebracht. Da mit den Schlägen möglicherweise die Herausgabe bestimmter Wertgegenstände erzwungen werden sollte, ermittelt die Polizei wegen räuberischer Erpressung. Die drei zum Tatzeitpunkt stark alkoholisierten Männer wurden daher zunächst vorläufig festgenommen. Das Opfer musste stationär behandelt werden. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell