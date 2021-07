Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Mehrere LKW-Steuergeräte entwendet

Northeim (ots)

Northeim, Industriegebiet

Freitagabend, 09.07.2021 bis Montag, 12.07.2021, 04:30 Uhr

NORTHEIM(da) - Unbekannte haben am zurückliegenden Wochenende gleich bei vier Sattelzugmaschinen die Steuergeräte ausgebaut und so insgesamt einen Schaden von ca. 15.000EUR verursacht. Drei der Fahrzeuge standen auf einem umzäunten Betriebshof, der vierte LKW stand geparkt im Industriegebiet. Die Täter gingen professionell vor. In allen Fällen wurde der Schaden erst am Montagmorgen bemerkt. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 05551-70050 mit der Polizei Northeim in Verbindung zu setzen.

