Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Brand einer Scheune

Ratzeburg (ots)

Gemeinsame Medien-Information der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

17. August 2020 - Kreis Herzogtum Lauenburg - 16.08.2020 - Klinkrade

Auf einem Anwesen in Klinkrade, in der Straße Klein Klinkrade kam es am Sonntagfrüh (16.08.2020) gegen 03:30 Uhr zu einem Schadenfeuer, bei dem ein Scheunengebäude komplett zerstört wurde.

Das ca. 6 x 18 m große Gebäude wurde als Kfz-Werkstatt bzw. als Halle genutzt und befand sich bei Eintreffen der Einsatzkräfte bereits im Vollbrand. Um die Löscharbeiten durchführen zu können mussten Gebäudeteile niedergerissen werden.

Personen kamen nicht zu Schaden.

Die Schadenshöhe wird auf ca. 70.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Ratzeburg hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen, ein technischer Defekt kann nicht ausgeschlossen werden. Der Brandort wurde beschlagnahmt.

Christian Braunwath, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck

Sandra Kilian, Pressesprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg

Hinweise: Nachfragen zu dieser Medieninformation richten Sie bitte an die Pressestelle der Polizeidirektion Ratzeburg.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg

- Stabsstelle / Presse -

Sandra Kilian

Telefon: 04541/809-2010

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell