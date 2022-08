Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rhodt - Nach Verkehrsunfall geflüchtet

Rhodt (ots)

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Montagnachmittag, den 22.08.2022, im Zeitraum zwischen 16:00 und 18:00 Uhr einen PKW in der Weinstraße in Rhodt. Dort streifte der Verursacher den ordnungsgemäß gegenüber eines Eiscafés geparkten braunfarbenen Hyundai der Geschädigten und flüchtete im Anschluss von der Unfallstelle. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06323 9550 oder per Mail (piedenkoben@polizei.rlp.de) an die Polizei Edenkoben zu wenden.

