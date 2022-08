Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Gommersheim - Einbruch in Einfamilienhaus

Gommersheim (ots)

Die Polizei Edenkoben sucht Zeugen, die Hinweise zu einem Einbruch in ein Wohnanwesen in der Schänzelstraße am vergangenen Freitag (19.08.2022, zwischen 09.30 Uhr und 14.30 Uhr) geben können. Dabei schlugen Unbekannte ein Wohnzimmerfenster ein und gelangte in das Einfamilienhaus. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten mehrere Schmuckstücke. Von den Tätern fehlt jede Spur. Hinweise werden unter der Telefonnummer 06323 9550 erbeten.

