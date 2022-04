Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd/Elsenztal: Stromausfall behoben

Neckargemünd (ots)

Nach dem Stromausfall in Teilen von Neckargemünd, Kleingemünd, Mauer und Bammental ist das Problem laut Angaben des Versorgers mittlerweile behoben und alle Haushalte wieder am Netz. Auch die Ampelanlagen im Bereich Neckargemünd sind wieder in Betrieb. Wie viele Haushalte genau vom Stromausfall betroffen waren, lässt sich nach Angaben des Versorgers derzeit noch nicht beziffern.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell