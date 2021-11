Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Kabeldiebstähle in Sande - Zeugen gesucht!

Sande (ots)

Am Wochenende, vom 13.11. bis zum 14.11.2021 sowie am Wochenende vom 20.11. bis zum 21.11.2021, entwendeten bislang unbekannte Täter diverse Verlängerungs- und Beleuchtungskabel von einem Baustellengelände am Oldenburger Damm. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04461 92110 mit der Polizei Jever in Verbindung zu setzen.

