Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Zündung eines Knallkörpers mit nicht unerheblicher Sprengkraft in Jever - Polizei leitet Verfahren ein

Jever (ots)

Am Montagnachmittag, gegen 16:45 Uhr, meldeten Zeugen eine Explosion auf einem Betriebsgelände Am Hillernsen Hamm. Daraufhin rückten Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei aus. Vor Ort konnten drei Männer im Alter von 20 bis 28 Jahren angetroffen werden, die einen "Böller" gezündet und damit einen Kanaldeckel einige Meter in die Luft katapultiert hatten. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Polizei leitete ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz gegen die jungen Männer ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell