Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Henstedt-Ulzburg - Mazda auf Real-Parkplatz angefahren - Zeugen gesucht

Bad Segeberg (ots)

Am Mittwoch (26.05.2021) ist es auf dem Supermarkt-Parkplatz in der Gutenbergstraße in Henstedt-Ulzburg zu einem Unerlaubten Entfernen vom Unfallort gekommen, zu dem die Polizeistation Henstedt-Ulzburg nach Zeugen sucht.

Zwischen 07:30 und 16:20 Uhr wurde ein roter Mazda MX 5 angefahren, der gegenüber dem Eingang zum Markt neben dem dortigen Verkaufstand für Grillhähnchen geparkt war.

Das Fahrzeug wurde im hinteren rechten Bereich beschädigt. Der Sachschaden dürfte sich auf circa 1.000 Euro belaufen.

Die Ermittler der Polizeistation Henstedt-Ulzburg bitten unter 04193 99130 um sachdienliche Hinweise.

