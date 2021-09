Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Einbruch in Telekomshop in Koblenz

Koblenz (ots)

Am Freitag, 03.09.2021, kam es kurz vor 04.00 Uhr zu einem Einbruch in den Telekomladen in der Löhrstraße 22.

Die Täter warfen mit einem größeren Stein eine Scheibe der Eingangstür ein. Aus dem Ausstellungsbereich wurden anschließend 11 Mobiltelefone der Marken "Apple" und "Samsung" gestohlen.

Hierbei handelte es sich jedoch um "Demogeräte", die in ihrer Funktion eingeschränkt und somit unbrauchbar sind.

Hinweise nimmt die Kripo Koblenz unter der Telefonnummer 0261-1032690 entgegen.

