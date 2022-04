POL-MA: Meckesheim: Durch Dach einer Reithalle in die Tiefe gestürzt; 35-jähriger lebensgefährlich verletzt

Mannheim-Käfertal (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es in einer Bankfiliale im Speckweg zu einer versuchten Geldautomatensprengung. Durch einen Zeugen war gegen 03:30 Uhr am Morgen der Schaden an einem der drei Geldautomaten festgestellt worden. Der Geldautomat wurde durch die Explosion zwar beschädigt, allerdings wurde kein Bargeld entwendet. Die ...

mehr