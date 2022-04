Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Käfertal: Versuchte Geldautomatensprengung - Zeugen gesucht!

Mannheim-Käfertal (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es in einer Bankfiliale im Speckweg zu einer versuchten Geldautomatensprengung. Durch einen Zeugen war gegen 03:30 Uhr am Morgen der Schaden an einem der drei Geldautomaten festgestellt worden. Der Geldautomat wurde durch die Explosion zwar beschädigt, allerdings wurde kein Bargeld entwendet. Die beiden weiteren Automaten blieben unversehrt. Die Polizei leitete noch in der Nacht umgehend eine Fahndung nach verdächtigen Personen und Fahrzeugen ein. Der Sachschaden beträgt einige tausend Euro.

Zu welchem Zeitpunkt es zu der versuchten Sprengung kam ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich an den Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0621 174 - 4444 zu wenden.

