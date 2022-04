Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Seniorin ausgeraubt - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Neckarstadt (ots)

Am frühen Dienstagabend gegen 19:45 Uhr ging eine 77-Jährige mit ihrem Rollator die Straße "Am Schulgarten" entlang. Ihre Handtasche hatte sie dabei auf dem Rollator abgestellt und hielt den Griff der Handtasche und des Rollators in der rechten Hand. Ein bislang unbekannter Täter soll plötzlich an der Handtasche der Dame gerissen haben. Um nicht umzufallen, musste diese ihren Griff lockern, sodass der Unbekannte mitsamt Handtasche in Höhe der Hausnummer 2 durch einen Durchgang in unbekannte Richtung habe flüchten können. Es handelt sich um eine schwarze Damenhandtasche aus Kunstleder in der sich neben der Geldbörse der Dame weitere persönliche Gegenstände befanden. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, etwa 177 cm groß, Anfang 20, südeuropäischer Phänotyp. Er habe dunkle, lockige, kinnlange Haare und soll mit einer dunklen Hose und einer auffälligen braun/beige karierten Jacke bekleidet gewesen sein.

Zwei bisher nicht bekannte Zeugen sollen dem Täter nach dem Überfall für kurze Zeit gefolgt sein.

Das Raubdezernat des Kriminalkommissariats Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die beiden Helfer, sowie weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu Tat und / oder Täter geben können, sich unter der Rufnummer 0621 174 - 4444 an den Kriminaldauerdienst zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell