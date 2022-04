POL-MA: Mühlhausen: Unfall im Begegnungsverkehr; ein Autofahrer verletzt; wer kam auf die Gegenfahrbahn?; Zeugen gesucht

Mannheim-Neckarstadt (ots) - Am frühen Dienstagabend gegen 19:45 Uhr ging eine 77-Jährige mit ihrem Rollator die Straße "Am Schulgarten" entlang. Ihre Handtasche hatte sie dabei auf dem Rollator abgestellt und hielt den Griff der Handtasche und des Rollators in der rechten Hand. Ein bislang unbekannter Täter soll plötzlich an der Handtasche der Dame gerissen ...

mehr