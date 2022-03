POL-BOR: Bocholt - Katalysatordiebstahl scheitert

Vreden (ots) - Einen Schaden an einem weißen Transporter hat ein unbekannter Autofahrer in Vreden hinterlassen. Der Ford Transit stand auf einem Anwohnerparkplatz an der Bahnhofstraße, als er angefahren wurde. Zu dem Unfall kam es in dem Zeitraum zwischen Freitag, 18.00 Uhr, und Samstag, 22.20 Uhr. Am Freitagabend gegen 23.30 Uhr hatte der Geschädigte einen lauten ...

mehr