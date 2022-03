Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Fahrradfahrer auf Gehweg

Ahaus (ots)

Schwere Verletzungen hat sich am Sonntag ein 42 Jahre alter Pedelecfahrer in Ahaus bei einem Verkehrsunfall zugezogen. Der Ahauser befuhr gegen 16.50 Uhr mit seinem Rad den abgesetzten, linksseitigen Gehweg entlang des Kusenhooks aus Richtung Fuistingstraße kommend in Richtung Kivitstegge. Aus einer Hauszufahrt setzte eine 35 Jahre alte Autofahrerin aus Horstmar ihren Wagen zurück. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Auto und dem Pedelecfahrer, infolgedessen dieser stürzte. Eine Zeugin gab an, dass der Radfahrer sehr schnell auf dem nicht für Fahrräder freigegebenen Gehweg unterwegs gewesen sei. Der Rettungsdienst brachte den Ahauser in ein Krankenhaus.

