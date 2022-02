Polizei Dortmund

POL-DO: Aufmerksame Kleingärtner geben Hinweise auf Einbrecher - zwei Festnahmen auf frischer Tat!

Dortmund (ots)

Am Samstagmorgen (19.Februar) führten Hinweise aufmerksamer Kleingärtner zur Festnahme von zwei Laubeneinbrechern in Dortmund-Kirchlinde.

Gleich mehreren Kleingärtnern kamen zwei ortsfremde Personen, die sich in einer Kleingartenanlage aufhielten, verdächtig vor. Das führte dazu, dass ein 47-jähriger Kleingärtner um 08.30 Uhr die Polizei rief. Polizeibeamte konnten die verdächtigen Personen noch in der Kleingartenanlage stellen und fanden bei ihnen Einbruchwerkzeug und Diebesgut. Wenig später konnte eine aufgebrochene Gartenlaube ermittelt werden. Dabei handelt es sich um den Kleingarten einer 69-jährigen Dortmunderin, der sich in der betreffenden Anlage befindet. Für die beiden Tatverdächtigen im Alter von 24 und 29 Jahren (beide aus Dortmund) klickten die Handschellen. Sie erwartet nun ein Strafverfahren u.a. wegen besonders schweren Fall des Diebstahls.

Nachfragen zu dieser Pressemeldung richten Sie bitte zu den üblichen Geschäftszeiten ab Montag, 7 Uhr, an die Pressestelle der Polizei Dortmund.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell