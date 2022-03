Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unerwünschte Kunden

Schmalkalden (ots)

Im Anschluss an die nicht angemeldete Versammlung in Schmalkalden begab sich Montagabend gegen 20:15 Uhr eine Gruppe an Teilnehmern in einen Lebensmittelmarkt an der "Steinerne Wiese" in Schmalkalden. Ohne Masken betraten diese den Markt. Ein Mitarbeiter forderte daraufhin die Gruppe auf einen geeigneten Mund-Nasen-Schutz aufzusetzen. Statt der Aufforderung nachzukommen, beleidigten und bedrohten die Männer anschließend den 51-jährigen Angestellten. Zudem entwendeten sie Reinigungsmittel, welche der Geschädigte zum Tatzeitpunkt nutzte. Ferner wurde aus der Gruppe heraus ein Blumentopf in Richtung des Mitarbeiters geworfen. Dieser verfehlte glücklicherweise sein Ziel. Die Polizei ermittelt im vorliegenden Sachverhalt wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung, Sachbeschädigung, Nötigung, Diebstahl und wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz. Einige Personalien der Täter sind der Polizei bereits bekannt. Die Ermittlungen zu den anderen dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, telefonisch Kontakt (03693 591-0) zur Polizei aufzunehmen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell