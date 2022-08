Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Bundesstraße 9 / Germersheim-Nord (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Motorradfahrer kam es am späten Montagabend gegen 20 Uhr auf der Bundesstraße 9 in Richtung Speyer. Nach bisherigen Erkenntnissen verlor ein 41 Jahre alter Mann aus dem Raum Karlsruhe aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Kraftrad, geriet ohne Zutun Dritter in die Mitteilleitplanke und kam anschließend zu Fall. Für die medizinische Versorgung musste die Bundesstraße 9 zwischen Germersheim-Süd und Germersheim-Nord voll gesperrt werden. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Da durch die Staatsanwaltschaft Landau die Durchführung eines Gutachtens angeordnet wurde, muss die Bundesstraße im genannten Abschnitt bis auf Weiteres auf unbestimmte Zeit gesperrt bleiben.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell