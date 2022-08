POL-PDLD: Edenkoben - Motorradfahrer kommt von Fahrbahn ab

Bundesstraße 9 / Germersheim-Nord (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Motorradfahrer kam es am späten Montagabend gegen 20 Uhr auf der Bundesstraße 9 in Richtung Speyer. Nach bisherigen Erkenntnissen verlor ein 41 Jahre alter Mann aus dem Raum Karlsruhe aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Kraftrad, geriet ohne Zutun Dritter in die Mitteilleitplanke und kam anschließend zu ...

