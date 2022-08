Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop: Mädchen von Mann im Park belästigt

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht nach einem Mann, der am Sonntagmittag im Moselbachpark unterwegs war und dort ein Mädchen belästigt hat. Als die 10-jährige Waltroperin gegen 13.45 Uhr auf dem Weg zum Spielplatz war, begegnete sie einem Fahrradfahrer, dessen Hose so heruntergezogen war, dass der Penis zu sehen war. Außerdem soll sich der Mann "geräuspert" haben, um auf sich aufmerksam zu machen. Der Tatverdächtige wurde wie folgt beschrieben: etwa 45 bis 50 Jahre alt, ca. 1,80 bis 1,85m groß, bekleidet mit einer schwarzen kurzen Hose und einem roten T-Shirt. Er soll in Richtung Bahnhofstraße geflüchtet sein. Das Fahrrad des Mannes konnte nicht näher beschrieben werden. Hinweise zu dem Tatverdächtigen bitte an die Polizei unter Tel. 0800/2361 111.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell