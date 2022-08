Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Junge Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Ein 75-jähriger Bottroper wollte mit seinem Auto am Sonntag um 18:00 Uhr von der Friedrich-Ebert-Straße nach links in die Horster Straße abbiegen. Im Bereich der Kreuzung wollte eine 10-jährige Fahrradfahrerin aus Bottrop die Straße an einer Fußgängerampel überqueren.

Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Autofahrer und der Radfahrerin. Das Mädchen wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Ein Rettungswagen fuhr sie in ein Krankenhaus.

An dem Fahrrad entstand augenscheinlich kein Schaden. Der Schaden an dem Auto wird auf 500 Euro geschätzt.

