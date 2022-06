POL-GF: Ungesichertes Baby auf dem Rücksitz

Wittingen (ots) - Zu einer Verkehrsunfallflucht auf einem Parkplatz kam es am gestrigen Montagnachmittag in Wittingen. Die Geschädigte stellte ihren Audi Q3 gegen 14:20 Uhr auf dem Parkplatz des Lidl Marks an der Knesebecker Straße ab. Als sie etwa 20 Minuten später, gegen 14:40 Uhr, wieder zu dem Auto zurückkehrte, musste sie Beschädigungen im Lack, linksseitig am hinteren Stoßfänger feststellen. Der Schaden liegt ...

mehr