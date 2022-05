POL-RE: Oer-Erkenschwick: E-Bike geraubt und dann zurückgelassen - Nachtrag Tatzeit

Recklinghausen (ots) - Am Abend des 18.05.2022 (Mittwoch) belästigte ein bislang unbekannter Mann eine 13-jährige Gladbeckerin in einem Bus. Sie saß ganz hinten in der Linie 257 in Richtung Zweckeler Markt. Der Unbekannte stieg an der Haltestelle am Zentralfriedhof hinzu und setzte sich zu dem Mädchen nach hinten. Er fing an sie am Arm und am Bein zu berühren. Das geschah jedoch gegen den Willen der Gladbeckerin, was ...

