POL-ME: Parksünder greift Mitarbeiterin des Ordnungsamts an - Velbert - 2106064

Weil er offenbar mit seinem Knöllchen nicht einverstanden war, griff ein Mann am Donnerstagabend (10. Juni 2021) gegen 18 Uhr eine Mitarbeiterin des städtischen Ordnungsamtes Velbert äußerst aggressiv an und bedrohte sie.

Die 56-jährige Mitarbeiterin der Stadt Velbert ahndete auf der Cranachstraße einen Halteverstoß gegen den Mercedes Sprinter des Mannes, den er im absoluten Halteverbot abgestellt hatte. Kurze Zeit später fuhr der Tatverdächtige der 56-Jährigen hinterher und sprach sie auf einem Parkplatz an der Friedrich-Ebert-Straße an. Der Mann beschimpfte und beleidigte die Ordnungsamtsmitarbeiterin, bedrohte sie mit einem faustgroßen Stein und schlug ihr das Diensthandy aus der Hand. Das Handy fiel zu Boden und wurde leicht beschädigt, die 56-Jährige blieb unverletzt. Der Mann entfernte sich vom Tatort. Durch die genaue Personenbeschreibung konnte er aber kurze Zeit später von den eingesetzten Polizeibeamten erneut am Tatort angetroffen und angehalten werden.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 34-jährigen Velberter, der sich äußert unkooperativ den Polizisten gegenüber verhielt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet, zudem könnte der Mann auch seinen Führerschein verlieren. Eine Überprüfung seiner Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen wurde angeordnet.

