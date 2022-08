Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Oer-Erkenschwick: Exhibitionist belästigt Frau

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht nach einem Mann, der am Samstagmittag eine 51-jährige Frau aus Hamm belästigt hat. Die Frau hatte gegen 12.40 Uhr Im Buschkamp geparkt. Als sie ausstieg, bemerkte sie im Bereich Im Buschkamp/Henri-Dunant-Straße/Nordstraße einen Mann, der in ihre Richtung ging. An einem weißen Transporter blieb er dann - mit geöffneter Hose - stehen und befriedigte sich selbst. Die Frau ging daraufhin zurück zu ihrem Fahrzeug und alarmierte die Polizei. Der Exhibitionist entfernte sich über den Fußweg, parallel zur Henri-Dunant-Straße. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnte kein Tatverdächtiger gefunden werden. Deshalb hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung. Beschreibung des Mannes: etwa 40 Jahre alt, ca. 1,70m bis 1,75m groß, schulterlange blonde Haare (nach hinten gegelt, kein Zopf), auffallend hellblaue Augen, er trug ein blaues T-Shirt mit rotem Rand an den Ärmeln sowie eine lange "Camouflage-Hose" in schwarz/weiß/grau. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

