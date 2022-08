POL-COE: Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Personen Lüdinghausen, Berenbrock

Coesfeld (ots) - Unbekannte haben in der Nacht auf Freitag (05.08.22) am Südfeldweg versucht, in eine Holzhütte am Sportplatz einzubrechen. Zwischen 21.30 Uhr am Donnerstag (04.08.22) und 10 Uhr am Freitag (05.08.22) beschädigten sie die linke Glasscheibe der Tür. Zudem versuchten sie, eine Tür zur Tennisabteilung aufzuhebeln. Nach aktuellem Stand haben die Täter nichts gestohlen. Die Polizei in Dülmen bittet unter ...

