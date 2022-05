POL-PDKL: Einbruchsdiebstahl mit Täterfestnahme

Kusel (ots) - Am Donnerstag, den 12.05.2022 kam es gegen 02:26 Uhr in der Glanstraße zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl. Ein bislang unbekannter Täter versuchte hierbei über ein Fenster in die KFZ-Werkstatt Bosch Carservice zu gelangen, was jedoch misslang. Es entstand hierdurch lediglich Sachschaden an dem Fenster in Höhe von circa 300 Euro. Hier bittet die Polizei Kusel um Zeugenhinweise, welche zur Ermittlung ...

