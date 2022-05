POL-LIP: Lage. Widerstand nach versuchtem Einbruch.

Lippe (ots) - Am frühen Freitagmorgen (20.05.2022) raubten zwei maskierte Unbekannte eine Tankstelle in der Hauptstraße aus. Ein Täter bedrohte nach 4:15 Uhr die Tankstellenmitarbeiterin und sperrte sie in der Toilette ein. Dann erbeuteten die beiden Unbekannten Tabak und Zigaretten in fünfstelligem Eurowert und flüchteten in einem weißen Kastenwagen. Die Mitarbeiterin rief um Hilfe und konnte einen Zeugen auf sich ...

mehr