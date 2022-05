Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe. Raub auf Tankstelle.

Lippe (ots)

Am frühen Freitagmorgen (20.05.2022) raubten zwei maskierte Unbekannte eine Tankstelle in der Hauptstraße aus. Ein Täter bedrohte nach 4:15 Uhr die Tankstellenmitarbeiterin und sperrte sie in der Toilette ein. Dann erbeuteten die beiden Unbekannten Tabak und Zigaretten in fünfstelligem Eurowert und flüchteten in einem weißen Kastenwagen. Die Mitarbeiterin rief um Hilfe und konnte einen Zeugen auf sich aufmerksam machen, der die Frau befreite und die Polizei rief. Die flüchtigen Täter waren dunkel gekleidet, maskiert und trugen Handschuhe. Einer wird auf etwa 1,65 bis 1,70 m geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf die Tatverdächtigen oder das verwendete Fahrzeug richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell