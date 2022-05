Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe/Bad Salzuflen. Gemeinsame Pressemitteilung der Stadt Bad Salzuflen und der KPB Lippe - Bilanz Fahndungs- und Kontrolltag.

Lippe (ots)

Am Mittwoch (18.05.2022) kontrollierte die lippische Polizei im Rahmen eines landesweiten Fahndungs- und Kontrolltages im gesamten Kreisgebiet, um die Eigentums- und Betäubungsmittelkriminalität sowie die Hauptunfallursachen zu bekämpfen. Anlässlich des Kontrolltages führte der Fachdienst Ordnung der Stadt Bad Salzuflen umfangreiche melderechtliche Überprüfungen in einem Haus in der Wenkenstraße durch, die die Polizei als Amtshilfe begleitete.

Die Kontrollaktion in der Wenkenstraße verlief ohne Zwischenfälle, Bewohnerinnen und Bewohner verhielten sich kooperativ. In 4 Fällen ergaben sich nach der melderechtlichen Überprüfung Abweichungen vom Melderegister, die mit Umzügen zu erklären sind. 6 Personen waren außerdem frisch eingezogen und müssen ihrer Meldepflicht noch nachkommen. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte von Ordnungsbehörde und Polizei fest, dass die Fluchtwege im Gebäude teilweise zugestellt und Rauchmelder nicht in ausreichender Anzahl vorhanden waren. Die Missstände wurden angemahnt.

Die Polizei kontrollierte im Kreisgebiet außerdem rund 60 Fahrzeuge und 70 Personen, musste jedoch kaum Feststellungen machen. Eine Ordnungswidrigkeitenanzeige und eine Strafanzeige wegen Verkehrsverstößen wurden geschrieben.

Mit dem landesweiten Fahndungs- und Kontrolltag übt die Polizei unter anderem Druck auf reisende Tätergruppen aus, die ihre Taten im ganzen Land begehen.

