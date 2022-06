Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen-Maichingen: Körperliche Auseinandersetzung vor Lebensmitteldiscounter

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstagabend kam es gegen 21:00 Uhr in der Sindelfinger Straße in Maichingen vor einem Lebensmitteldiscounter zu einer Schlägerei zwischen einem 46-jährigen und einem 39-jährigen Mann. Mutmaßlich war eine private Streitigkeit ursächlich. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll der 46-Jährige einen Schlag auf den Hinterkopf erhalten haben. Er wurde leicht verletzt. Auch der 39-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde durch den hinzugerufenen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Gegen beide Personen wird nun wegen Körperverletzung ermittelt.

