Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: Versuchter Einbruch in Feuerwache

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Mittwoch kam es gegen 01:30 Uhr zu einem versuchten Einbruch in die Feuerwache Holzgerlingen. Die bislang noch unbekannten Täter versuchten sich durch Hebeln an der Eingangstüre Zugang zum Gebäude zu verschaffen. Eine aufmerksame Anwohnerin wurde durch laute Schläge und die Außenbeleuchtung, die durch einen Bewegungsmelder ausgelöst wurde, auf die Tat aufmerksam. Die Zeugin konnte zwei Personen im Bereich des Gebäudeeingangs erkennen und schrie sie an. Die Täter flüchteten daraufhin über den nahegelegenen Parkplatz in Richtung Stadtmitte. Der entstandene Sachschaden am Feuerwehrgebäude beläuft sich auf etwa 3.500 Euro. Weitere Hinweise nimmt der Polizeiposten Holzgerlingen unter der Tel. 07031 41604-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell