Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bad Bergzabern Verkehrsunfall mit 3 Leichtverletzten

Bad Bergzabern (ots)

Ein Verkehrsunfall mit 3 leichtverletzten Insassen ereignete sich am Montag, 22.08.2022, gegen 19:00 Uhr in der Weinstraße, auf Höhe des Anwesen Nummer 86. Der 68-jährige Fahrer eines Pkw Opel befuhr die Weinstraße von der Stadtmitte kommend in Richtung Pleisweiler-Oberhofen. Die 20-jährige Fahrerin eines Pkw Mazda fuhr aus der Hofeinfahrt des Anwesen Nummer 86 und wollte nach links in Richtung Stadtmitte abbiegen. Beim Einfahren auf die Weinstraße kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Durch den Zusammenstoß wurde drei Insassen verletzt. Der Gesamtschaden wird auf 20.000.- Euro geschätzt. Ein Fahrzeug musste abgeschleppt werden

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell