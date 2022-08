Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Auto beschädigt - Zwei Radfahrer bei Unfall verletzt - Flächenbrand

Aalen (ots)

Aalen-Fachsenfeld: Auto mutwillig beschädigt

Zwischen Mittwochabend, 19 Uhr und Donnerstagmorgen, 7 Uhr wurde ein in der Hans-Sigmund-Straße geparkter VW von bisher unbekannten Vandalen stark beschädigt. Am Pkw wurden die Reifen zerstochen und zudem wurde das Auto noch mit Farbe beschmiert. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 3000 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Abtsgmünd unter der Telefonnummer 07366 96660 entgegen.

Westhausen: Zwei Radfahrer bei Unfall verletzt

Eine 73 Jahre alte Frau und ein 54-jähriger Mann fuhren am Donnerstagmorgen gegen 7:50 Uhr den Fahrradweg parallel zur B 29 in entgegengesetzter Richtung entlang. Hierbei kam es zur Kollision zwischen den beiden Radfahrern, wobei beide zu Fall kamen und sich leichte Verletzungen zuzogen. Beide wurden ins Krankenhaus eingeliefert, an den Fahrrädern entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Lorch-Weitmars: Flächenbrand

Am Donnerstagmorgen gegen 8:50 Uhr geriet auf einer Fläche von etwa 10 Quadratmetern Grünschnitt in Brand. Das Feuer konnte durch die hinzugerufene Freiwillige Feuerwehr Lorch, die mit zwei Fahrzeugen und neun Einsatzkräften vor Ort war, schnell gelöscht werden, es entstand kein Sachschaden.

