Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen am Hohentwiel/Landkreis Konstanz) - Handfester Streit zwischen zwei Personengruppen macht Pfeffersprayeinsatz der Polizei erforderlich (18.03.2022)

(Singen am Hohentwiel/Landkreis Konstanz) (ots)

Ein polizeilicher Pfeffersprayeinsatz am 18.03.2022 und die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens sind die Bilanz einer handfesten Streitigkeit zwischen zwei größeren Personengruppen vor einem Einkaufszentrum in der August-Ruf-Straße in Singen. Um 18:37 Uhr erfolgte die Mitteilung über eine Streitigkeit zwischen etwa 20 Personen. Beim Eintreffen der Polizei konnten zwei größere Personengruppen festgestellt werden, die aus bislang unbekannten Gründen in eine Streitigkeit geraten waren. Um die Streithähne zu trennen und um die Lage zu bereinigen musste die Polizei, die mit mehreren Streifen angerückt war, auch Pfefferspray einsetzen. Glücklicherweise wurde durch die Auseinandersetzung niemand ernsthaft verletzt. Zur Klärung der Hintergründe und des Ablaufs der Auseinandersetzung bittet die Polizei in Singen Zeugen, sich unter der Rufnummer 07731/8880 zu melden (AM/JA).

