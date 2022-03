Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aldingen, Lkr. Tuttlingen) Unfall mit 6.000 Euro Blechschaden (18.03.2022)

Aldingen (ots)

Rund 6.000 Euro Blechschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der am Freitagmittag an der Einmündung der Hölderlinstraße zur "Kirchsteig" passierte. Ein 49-jähriger Mann fuhr mit einem Renault auf der Hölderlinstraße in Richtung Steigstraße. Am "Kirchsteig" wendete der 49-Jährige über den Einmündungsbereich um am gegenüberliegenden Fahrbahnrand zu parken. Dabei übersah er einen auf der Hölderlinstraße entgegenkommenden Ford einer 42 Jahre alten Frau und stieß mit diesem zusammen. Verletzt wurde niemand.

