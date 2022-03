Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar, Lkrs. RW) Rauchgasrohr im Keller fängt an zu glühen

Sulz-Hopfau (ots)

Zu einem Feuerwehreinsatz kam es Freitag um die Mittagszeit im Hopfauer Ortsteil Neunthausen. In einem Wohnhaus hatten die Eigentümer plötzlich ein auffälliges Knacken an der Pellets-Heizung bemerkt. Bei der Nachschau im Heizungskeller fiel dann ein bereits rotglühendes Abgasrohr auf, weshalb die Feuerwehr alarmiert wurde. Die rückte zusammen mit dem Stadtbrandmeister mit drei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften an. Zudem wurde der zuständige Schornsteinfeger und ein Heizungstechniker hinzugezogen. Zu einem Brandausbruch kam es zum Glück nicht. Das Rohr kühlte nach einiger Zeit von alleine ab. Bei der Überprüfung der Heizung wurde allerdings eine Fehlermeldung festgestellt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell