Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Orsingen-Nenzingen, Lkr. Konstanz) Mehrere Gartenhäuser aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen (16./18.03.2022)

Orsingen-Nenzingen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu mehreren Einbrüchen in einer Kleingartenanlage am Panoramaweg im Zeitraum von Mittwochmittag bis Freitagmorgen. Unbekannte Täter brachen die Schlösser mehrerer Gartenlauben gewaltsam auf und durchsuchten die Innenräume. Diverses Werkzeug und Alkoholika ließen die Täter unberührt. Bislang konnten vier aufgebrochene Gartenhütten festgestellt werden, es ist jedoch nicht auszuschließen, dass die Täter weitere Lauben aufgebrochen haben. Die Ermittlungen bezüglich des Diebesgutes und des Gesamtschadens hat die Polizei Stockach aufgenommen. Personen, die sachdienliche Hinweise auf die Einbrecher geben können, oder Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Stockach, Tel. 07771 9391-0, zu melden.

