POL-KN: (Vöhringen, Lkrs. RW) Über Verkehrsinsel geschrammt

Blumberg (ots) - In der Zeit von Donnerstagabend, 18 Uhr, bis Freitagmorgen, 07.30 Uhr, sind Unbekannte in eine Schule in der Achdorfer Straße eingebrochen. Die Täter stiegen über ein zuvor präpariertes Fenster in die Aula der Eichbergschule ein. In der Folge hebelten sie eine Tür zu einem Büro auf und erbeuteten daraus zwei Musikboxen im Wert von rund 400 Euro. ...

