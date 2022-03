Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg, Schwarzwald-Baar-Kreis) Einbruch in Schule (17./18.03.2022)

Blumberg (ots)

In der Zeit von Donnerstagabend, 18 Uhr, bis Freitagmorgen, 07.30 Uhr, sind Unbekannte in eine Schule in der Achdorfer Straße eingebrochen. Die Täter stiegen über ein zuvor präpariertes Fenster in die Aula der Eichbergschule ein. In der Folge hebelten sie eine Tür zu einem Büro auf und erbeuteten daraus zwei Musikboxen im Wert von rund 400 Euro. Weitere Räume wurden nach jetzigem Stand der Ermittlungen nicht betreten. Die Täter hinterließen Spuren, die noch ausgewertet werden müssen. Personen, die in der angegebenen Zeit Verdächtiges im Bereich der Schule festgestellt haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten in Blumberg, Tel. 07702 419098, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell